Ciclismo | Matteo Moschetti regala la prima vittoria alla squadra di Nibali | “Ripagata la fiducia”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha vinto la Clasica de Almeria, tradizionale corsa di un giorno in terra spagnola. L’alfiere della Q36.5 è tornato al successo dopo quasi un anno e hato il primo successo della storia alle neonata compagine svizzera di livello Professional, il cui uomo immagine è Vincenzo. Il ciclista italiano si è imposto in volata e può guardare conai prossimi appuntamenti.ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Spazio: “Grande gioia. Siamo in una delle prime gare, per me la seconda con la, con un nuovo progetto. Sono molto contento perché mi hanno datoe sono contento di ripagarli oggi con questa bella. ...