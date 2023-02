Ciclismo | Elisa Longo Borghini vince l’UAE Tour | “Un successo dell’intera squadra”

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha vinto la prima edizione femminile del, corsa ciclistica di livello Worldche è andata in scena negli Emirati Arabi Uniti (l’evento è previsto anche tra un paio di settimane per gli uomini, ormai abituati a pedalare in Medio Oriente). La piemontese ha conquistato la classifica generale grazie alottenuto ieri sulla salita di Jebel Hafeet, dove si è conclusa la frazione regina della manifestazione (erano previste quattro tappe).ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della cerimonia di premiazione, dove è stata incoronata con indosso la maglia rossa: “Sono molto felice di questa vittoria al. ...

Altra medaglia agli Europei disu pista per l'Italia:Balsamo e Vittoria Guazzini festeggiano il bronzo e la loro seconda medaglia nel torneo continentale nella madison: primo posto per la Gran Bretagna (Archibald e ...Si chiude con altre due medaglie azzurre l'Europeo disu pista a Grenchen, in Svizzera. La più importante la conquistano Simone Consonni e ...all'Italia anche in campo femminile con...43 a 34 per la Germania sull’Italia, alla fine. Bronzo, invece, per Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini nella Madison femminile. Il titolo è andato alla coppia della Gran Bretagna composta da Elinor ...Elisa Longo Borghini ha vinto la prima edizione femminile dell’UAE Tour, corsa ciclistica di livello World Tour che è andata in scena negli Emirati Arabi Uniti (l’evento è previsto anche tra un paio d ...