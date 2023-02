Cicatrice francese | ultima follia su TikTok | in cosa consiste

L'ultima sfida che allarma i presidi delle scuole medie si chiama "cicatrici francesi", viaggia su TikTok. La sfida è pericolosa: ci si pinza forte le guance con due dita, e il volto rimane con il ...Sta iniziando a spopolare tra i giovanissimi una nuova sfida che prevede atti di autolesionismo, nota sui social, in particolar modo Tik Tok, col nome di "". Una moda pericolosa, che lascia segni evidenti sul volto di quanti decidono di accettare la challenge e inizia a preoccupare i genitori. Stando a quanto riferito da Il Resto del ...

“Cicatrice francese” sul volto: ecco l’autolesionismo che i giovani imparano su TikTok Orizzonte Scuola

Cos'è la cicatrice francese, l'ultima tendenza autolesionistica diffusa tra gli adolescenti Fanpage.it

Cicatrice francese Bologna, a scuola non si ferma: altri due casi segnalati il Resto del Carlino

Cicatrice francese, la sfida dei lividi su Tik Tok Corriere

“Cicatrice francese” sul viso dei giovani, il folle autolesionismo alle scuole medie arriva pure su TikTok: vi insegniamo ... Tecnica della Scuola

ma prima che rischi di diventarlo davvero due dirigenti scolastiche di altrettante scuole medie di Bologna hanno lanciato l'allarme scrivendo alle famiglie di alcuni ragazzi per informarle della ...Bullismo In quetso caso no, a raccontarlo sono stati gli stessi alunni: "è la sfida delle cicatrice francese, prof". Non un fenomeno diffuso, ma anche pochi casi hanno destato l'allarme di alcuni ...