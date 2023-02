Chiara vs Chiara | Ferragni e Francini | le due regine di Sanremo Chi preferite? Come non le avete mai viste FOTO!

Sono quindi entrati Amadeus eFerragni che di Fedez è moglie. 'Mi è scoppiato l'amore', ha detto Rosa Chemical. Ferragni ha riso e poi ha chiosato: ' Non ho parole '. I social, dicevamo. ...E quanto al video del fuorionda dove si vede la razione diFerragni , Rosa Chemical ha aggiunto: 'Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata". 'Hanno parlato di me in ...

Chiara Ferragni e Chiara Francini sono state le due indiscusse protagoniste femminili di Sanremo 2023, la 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Così diverse fra loro per esperienze e ...Se il rapper è apparso stupito, oltre che divertito, subito dopo sul palco è salita la co-conduttrice Chiara Ferragni, moglie di Fedez, che sorridendo ha detto di essere «senza parole». Un video ...