Chiara Ferragni e Fedez | litigio dopo il bacio con Rosa Chemical? Il video inedito dall' Ariston | «Lei è furiosa»

Il cantante, in gara con la sua Made in Italy , durante la sua esibizione scende dal palco dell'Ariston e e raggiunge Fedez, seduto in prima fila per seguire la compagna, co - ..."Sono senza parole", sorride, moglie di Fedez, coconduttrice accanto ad Amadeus.

Rosa Chemical e il bacio a Fedez sul palco. Chiara Ferragni: «Sono senza parole» Corriere della Sera

Ferragni chiama Fedez sul palco dopo lo show di Rosa Chemical, è lite tra i due La Stampa

Rosa Chemical trascina Fedez sul palco e lo bacia: "M'è scattato l'amore". Ferragni: "Non ho parole" La Gazzetta dello Sport

Fedez (visibilmente brillo) sta per raccontare un segreto intimo e Chiara Ferragni gli sbatte giù il telefono - Il video Open

Cosa ne pensa Chiara Ferragni del bacio tra suo marito Fedez e Rosa Chemical. Secondo alcunirumors lei sarebbe furiosa. Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo è diventato uno dei ...Il bacio fra Fedez e Rosa Chemical è già uno dei momenti più iconici della storia recente del Festival di Sanremo. Ma cosa ne pensa Chiara Ferragni In diretta, sul ...