Chiara Ferragni e Fedez | litigio dopo il bacio con Rosa Chemical a Sanremo? La discussione sul palco | il rapper con gli occhi lucidi

'La donna e madre guerriera'. È questa l'idea alla base del primo abito indossato dadurante la finalissima del Festival di Sanremo . L'imprenditrice digitale torna all'Ariston perfettamente padrona della scena e scende la scalinata come una dea dall'Olimpo . Il look ...Selvaggia Lucarelli aveva previsto tutto. Il vincitore, il piazzamento di altri cantanti e anche l'outfit di. In un post pubblicato prima della finalissima di Sanremo 2023, la giornalista del Fatto aveva lanciato la sua profezia che si è avverata quasi del tutto. In una stories pubblicata su ...

Sanremo 2023, Chiara Ferragni discute con Fedez sul palco dopo il bacio tra il marito e Rosa Chemical TGCOM

Rosa Chemical e il bacio a Fedez sul palco. Chiara Ferragni: «Sono senza parole» Corriere della Sera

Se Fedez ruba la scena alla moglie Chiara Ferragni Corriere della Sera

Sanremo 2023, 'Luisa Ranieri e Chiara Ferragni: Napoli batte Milano 10-1' AreaNapoli.it

Chiara Ferragni, imprenditrice, modella e madre fiera di due bambini sfida, in nome di una maggiore consapevolezza femminile, il sottile confine tra buon gusto e morale con i suoi abiti-manifesto, dal ...Dopo quello di Mario Adinolfi su Fedez e Rosa Chemical (qui l’articolo), in tanti attendevano quello di Simone Pillon su Chiara Ferragni. Chi ha memoria ricorderà le tante battaglie dell’ex senatore ...