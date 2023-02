Chiara Ferragni e Fedez | discussione sul palco di Sanremo dopo il bacio con Rosa Chemical Lui in lacrime

(Di domenica 12 febbraio 2023) A quanto parenon ha particolarmente gradito il siparietto traChemica al Festival di2023. Il giovane cantante ha twerkato sul rapper, seduto in prima fila all'...

In seguito al 'terremoto' causato dal bacio sulla bocca che Rosa Chemical ha dato a Fedez, c'è stato un piccolo momento di distensione.ha raccolto a sè i due colleghi Amadeus e Gianni Morandi. Ha colto l'occasione per rendere loro grazie dell'esperienza vissuta, poi si è rivolta ad Anna Dan, la compagna di vita e ...non ha affatto gradito il fuori programma intimo e tra moglie e marito è esplosa la lite davanti al pubblico in teatro. Quello che i telespettatori hanno visto in televisione è solo ...

Rosa Chemical trascina Fedez sul palco e lo bacia: "M'è scattato l'amore". Ferragni: "Non ho parole" La Gazzetta dello Sport

Ferragni chiama Fedez sul palco dopo lo show di Rosa Chemical, è lite tra i due La Stampa

Sanremo 2023, Rosa Chemical twerka e limona con Fedez sul palco. Entra Chiara Ferragni: “Sono senza… Il Fatto Quotidiano

Fedez (visibilmente brillo) sta per raccontare un segreto intimo e Chiara Ferragni gli sbatte giù il telefono - Il video Open

Chiara Ferragni: puro femminismo, Elly Schlein — quella notte — non ha chiuso occhio; Francesca Fagnani: splendida sulle carceri; Paola Egonu: netta sul razzismo, molto meglio lei di certi sinistrorsi ...L’empowerment femminile e la libertà delle scelte: non ha un monologo stasera a Sanremo Chiara Ferragni, ma per lei parlano ancora una volta gli abiti, i look manifesto che l’imprenditrice digitale ha ...