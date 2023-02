Chi sono i ministri che Meloni ha “esautorato”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 12 febbraio 2023) In Europa la fanno ballare, in Italia Giorgiadeve ballare da sola per poter governare. Con Parigi e Berlino che ci fanno marameo, Bruxelles che ci bacchetta per il Pnnr da ridisegnare su energia e telecomunicazioni, il Premier scende in pista in prima persona dopo aver, de facto, due dei suoipiù gettonati, Adolfo Urso, ministero delle Imprese, e quel brav’uomo della Sicurezza energetica e Ambiente, Pichetto Fratin. Urso l’hanno lasciato giocare assieme ad Alessio Butti con le tlc, ma la materia è talmente ostica che nessuna soluzione praticabile è stata trovata. Intanto Tim va in “down” per l’aumento dell’interconnessione con l’estero, almeno così dicono e “toppa” gli aggiornamenti dei decoder Timvision di proprietà del cliente. Dal tavolo approntato si erano già defilati dirigenti di primo piano del Mef e ...