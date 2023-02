Chi ha vinto Sanremo 2023? Vincitore e classifica finale dopo la puntata di sabato 11 febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023) Chi hail Festival di? E qual è lageneraleladi11? Sono queste le domande che si rincorrono da ore: la kermesse musicale, più amata e seguita di sempre, ha debuttato il 7scorso e ieri è andata in onda la finalissima. Tutti i cantanti in gara, questa volta 28, sono saliti sul temuto e ambito palco dell’Ariston e hanno cantato, per l’ennesima volta, la loro canzone. Chi ha trionfato? E chi ha preso il posto, simbolicamente, di Mahmood e Blanco che l’hanno scorso hanno fatto sognare con la loro ‘Brividi’?Nelle prime due serate hanno votato i giornalisti, dalla terza sono subentrati giuria ...