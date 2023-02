(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilha bisogno ora didopo il folle mercato invernale: ai londinesi serviranno300dalleIl pazzo mercato invernale avrà inevitabilmente delle ripercussioni, costringendo ila dover operare tanto in uscita la prossima estate. Come riferisce la stampa inglese, serviranno infatti300dalle. E la lista degli esuberi è lunga: ormai sicuri dell’addio Pulisic e Ziyech, con Kovacic, Koulibaly e Hudson-Odoi più fuori che dentro. Dubbi poi anche sul futuro con i Blues di Mount e Kanté. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo La notizia era nell'aria maè ufficiale: Nathan Jones è stato esonerato dal Southampton . Anche Chris Cohen ed Alan Sheehan ... in vista della prossima sfida contro il, ci ...Arrivato in pompa magna la scorsa estate pronto a prendersi la retroguardia delKalidou Koulibaly rischia di diventare un caso a Londra. L'ex calciatore del Napoli non scende in campo in Premier League da un mese e in questo 2023 sembra essere uscito dalle rotazioni ...

Chelsea, ora si pensa a vendere: in estate partenze per 300 milioni - Sportmediaset Sport Mediaset

Chelsea, ora si pensa alle uscite: in 7 potrebbero partire in estate Calcio in Pillole

Chelsea, ora bisogna vendere: almeno 300 milioni in cessioni Calcio News 24

Koulibaly nei guai a Londra: è già pronto a lasciare il Chelsea ilmattino.it

Enzo Fernandez al Chelsea, ora è ufficiale: il comunicato del Benfica Calcio in Pillole

Arrivato in pompa magna la scorsa estate pronto a prendersi la retroguardia del Chelsea, ora Kalidou Koulibaly rischia di diventare un caso a Londra. L'ex calciatore del Napoli non scende in campo in ...Il Chelsea affronterà il Borussia Dortmund, mentre il Benfica avrà di fronte il Club Brugge. ANDATA. Martedì 14 febbraio: Milan-Tottenham (ore 21), Paris Saint-Germain-Bayern Monaco (ore 21).