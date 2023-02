Chelsea | Aubameyang non molla | dipendesse da lui | non avrebbe dubbi sul futuro

Discorso simile per il già citato, attaccante 33enne attualmente in trattativa con la ... Ilprogramma dunque il futuro, tra lo sfoltimento della rosa e questioni di bilancio. (Getty ...in campo con il- Calciomercato.itÈ inutile negare che Zlatan Ibrahimovic non possa più dare sul campo l'apporto che dava un tempo, soprattutto in termini di minutaggio e tenuta ...

Chelsea, Aubameyang verso un clamoroso addio | Mercato Calciomercato.com

CHELSEA, NIENTE MLS PER AUBAMEYANG - Sportmediaset Sport Mediaset

Chelsea, niente MLS per Aubameyang: l'attaccante vuole giocarsi un posto con i Blues TUTTO mercato WEB

MERCATO - Chelsea, Aubameyang pensa al trasferimento in MLS Napoli Magazine

CHELSEA, AUBAMEYANG A GRANDI PASSI VERSO LA MLS - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan insegue un attaccante che piace anche alla Juventus ma il colpo è complesso: non vuole abbandonare il suo attuale club.Pierre-Emerick Aubameyang non si trasferirà in Mls. L’attaccante del Chelsea è stato cercato dal Los Angeles FC ma, secondo il Telegraph, sarebbe intenzionato a rifiutare. Il calciatore del Gabon infa ...