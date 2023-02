Che fine ha fatto Fedez? Giallo dopo la ramanzina di Chiara Ferragni

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Chehaladiche lo ha chiamato sul palco del Festival di Sanremo visibilmente alterata per le "attenzioni" che il cantante Rosa Chemical ha riservato al marito, sui social ci si chiede perché da ieri sera non ci siano nuovi post sui social del rapper. Le immagini del rapporto sessuale mimato conseduto in platea e il bacio in bocca finale stanno facendo parlare da ore. Come il video fuori dalla diretta che mostra Ferrigni chiamare il marito sul palco per un chiarimento. "Non ci siamo messi d'accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una performance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ...