(Di domenica 12 febbraio 2023) Da martedì la ripresacompetizioni europee, solo Napoli e Inter dovranno aspettare la settimana successiva per l'andata degli ottavi di ...

L’attesa è finita. Su Sky tornano Champions, Europa League e Conference Sky Sport

Tornano le Coppe, non è solo Napoli: ce la giochiamo su tutti i fronti La Gazzetta dello Sport

Champions League, anche la Rai in corsa per i diritti tv Calcio e Finanza

Le Coppe arrivano a Sky, c'è BillySecurity a proteggerle! Il backstage del promo Sky Sport

VIDEO / Champions, Europa e Conference Leauge: partite e canali tv delle italiane fcinter1908

Una partita di medio-bassa classifica, come quella all'Allianz Stadium con la Fiorentina, si porta dietro il solito corollario di domande, supposizioni e suggestioni che rimandano alla comunque sempre ...Martedì sera è in programma Milan-Tottenham, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. San Siro sarà sold-out. Sugli spalti, salvo imprevisti, ci sarà anche Cardinale, ...