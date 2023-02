Centro città e mala movida | una minorenne accusa un malore dopo aver bevuto alcolici

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOrmai da tempo ildi Benevento e in particolare il Corso Garibaldi è diventato il fulcro centrale delladel fine settimana. Orde di ragazzine e ragazzini sciamano lungo la principale strada cittadina per trascorrere le ore libere del weekend, in particolare quelle serali. Il fenomeno non coinvolge solo e soltanto adolescenti, ma l’età media di quanti si incontrano tra il monumento dedicato ai caduti e il Duomo cittadino si abbassa sempre più, in modo inversamente proporzionale si allungano le ore del passeggio, ritardando l’ora del rientro a casa dei ragazzini. Ilcittadino, il sabato dal tardo pomeriggio in poi, è in totale balia di questi gruppi di giovani che portano sicuramente vivacità ed allegria, danno una ventata di freschezza in una...