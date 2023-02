Sanremo 2023, Adrianoci va giù pesante e,le polemiche legate al Festival, fa un'amara riflessione sull'ipotesi di un suo ritorno in televisione. Il Molleggiato non ci pensa su due volte e,la lettura ...il bacio a Fedez, Rosa Chemical dichiara: "Non ci siamo messi d'accordo". Ecommenta: "Non potrò più tornare in tv". Mengoni conferma la partecipazione all'Eurovision e sulla mancanza ...

Celentano dopo Sanremo: «Ho letto i giornali, ora è certo che non posso tornare in tv» Corriere della Sera

Adriano Celentano: «Stamattina ho letto i giornali, ora è certo: non potrò più tornare in televisione» Rolling Stone Italia

Sanremo 2023, la provocazione di Adriano Celentano: non potrò più tornare in tv Il Tempo

Adriano Celentano, post (polemico) dopo Sanremo ilgazzettino.it

Il dopo Festival, Amadeus: "Mi sembra un sogno, ma è realtà". Ad Rai: "Edizione passerà alla storia" - Numeri da social - Numeri da social RaiNews

La vedova dello scrittore cileno racconta il «compito ingrato, straziante», che le toccò qualche settimana dopo «il giorno orribile della sua morte», quasi tre anni fa. «Una volta sono rimasta ...Sanremo 2023, Adriano Celentano ci va giù pesante e, dopo le polemiche legate al Festival, fa un'amara riflessione sull'ipotesi di un suo ritorno in televisione. Il Molleggiato non ci pensa su due ...