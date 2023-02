C' è posta per te non regge il confronto con Sanremo | crollo di ascolti

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 12 febbraio 2023) La sesta puntata di C'èper te 2023 resterà nella storia come la prima andata in onda in contemporanea con la finale del Festival di, ma anche quella con i dati di ascolto più bassi. Non ha pagato, infatti, la scelta di Mediaset di non interrompere il programma condotto da Maria De Filippi nella settimana dedicata al Festival. Come abbastanza prevedibile, la kermesse canora condotta da Amadeus e Gianni Morandi, e andata in onda su Rai 1, ha fatto il pieno diottenendo il 66% di share per un totale di 12.256.000 telespettatori, mentre Queen Mary si è fermata a 2.652.000 telespettatori per uno share del 12,34%, nonostante la presenza, peraltro non annunciata, di Renato Zero nell'ultima storia. Numeri ben al di sotto delle prime cinque puntate quando lo share è stato tra il 29% e il 31% Maria De Filippi: “Accetto ...