C’è posta per te | Maria De Filippi affronta Sanremo | la balla sugli ospiti

(Di domenica 12 febbraio 2023) Una grandissima sorpresa ieri a C’èper te, dove inaspettatamente è apparso Renato Zero. Nei giorni scorsi è circolato voce che Queen Mary non avrebbe ricevutodurante la puntata proprio per far valere la messa in onda del festival di. Tutte balle, ieriDeha annunciato inaspettatamente il famoso cantante. L'articolo proviene da KontroKultura.

' Sei venuto ada Milano per l'intervista'. 'Beh, si'. 'E allor si tutt strunz'. Tutti ridono, e rido anch'io. Ma soprattutto mi chiedo come sia possibile che Careca parli in napoletano come ...Anche nello stesso esecutivo 'Sarà un voto di fiducia sul governo', ha alzato lanei giorni scorsi il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Per non parlare delle partite interne alle coalizioni ...

C'è posta per te 2023, puntata 11 febbraio: ecco cos'è successo Tvblog

C'è posta per te 2023: i video delle storie della puntata di sabato 11 ... Fanpage.it

C'è Posta per te, sabato 11 febbraio la sfida a Sanremo è senza ospiti vip La Gazzetta dello Sport

C'è Posta, Leonardo chiede scusa al nonno Alberto e poi corre da ... Fanpage.it