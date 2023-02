Cassano | “Il Milan è a -2 dall’Inter | con una rosa non all’altezza dei nerazzurri”

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Ad oggi ilè al terzo posto, è a -2che è seconda e con unanondi Inter, Juve o altre squadre”. Così Antonioparla dei rossoneri alla Bobo TV. “Se poi dovesse arrivare settimo sicuramente possiamo dire che ha fatto un campionato meno buono ma in linea con le sue aspettative. Ilfinora ci ha abituato troppo bene” ha aggiunto l’ex attaccante. SportFace.

E' all'insegna della nostalgia l'intervento dinella sua rubrica 'habla con Antonio ' su youtube. Fantantonio ricorda i tempi in cui era aled elogia l'ex attaccante rossonero Pato , dicendo Poi però elegge il n.1Antoniosul proprio profilo Instagram ha attaccato Simone Inzaghi: "La cosa che a me dell'Inter dà ... per cosa è contento L'anno scorso si è fatto soffiare il campionato dalche era meno ...

Cassano: "Il Milan al momento è a -2 dall'Inter con una rosa non all'altezza dei nerazzurri" TUTTO mercato WEB

Cassano: Milan, avevi uno più forte di Mbappè che però si è perso ... Sportevai.it

Cassano: “Il Milan ad oggi è a -2 dall’Inter con una rosa inferiore. Se arrivasse settimo…” fcinter1908

Cassano: "Il Milan è a -2 dall'Inter, con una rosa non all'altezza dei ... SPORTFACE.IT

Milan-Inter, Cassano su Pioli: l'oracolo di Bari versione Supercoppa Tuttosport

"Ad oggi il Milan è terzo, a -2 dall'Inter che è seconda e con una rosa non all'altezza di Inter, Juve o altre squadre. Se poi arriva settimo, possiamo dire che ha fatto un campionato meno buono ma in ...I social sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento dei tifosi del Milan, che hanno esternato tutto il loro disappunto puntando il dito anche contro Krunic, apparso non lucido ...