Carnevale di Follonica 2023 | cede pezzo di carro | 3 feriti

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) –undidinel grossetano. Isono tre. I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 12 in piazza XXV aprile, dove si verificato l’incidente. Un 24enne è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto. Un 39enne e un 42enne sono stati trasin codice 1 sempre a Grosseto. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica di, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Montefortino, l’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Scarlino. L'articolo proviene da Italia Sera.

Cede un pezzo di carro dinel grossetano. I feriti sono tre. I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 12 in piazza XXV aprile, dove si verificato l'incidente. Un 24enne è stato ..., la dinamica dell'incidente: tre volontari della manifestazione sono finiti in ospedale(Adnkronos) – Cede un pezzo di carro di carnevale a Follonica nel grossetano. I feriti sono tre. I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 12 in piazza XXV aprile, dove si ...Incidente al Carnevale di Follonica. I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle ore 12 di domenica 12 febbraio in piazza XXV aprile. A causa di un cedimento strutturale di uno dei ...