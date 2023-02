Careca | «Spalletti è un uomo pulito e onesto Questo ai calciatori arriva»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 febbraio 2023) Calciomercato.com intervista Antonio. «Sono un brasiliano napoletano, mi arrabbio quando parlano di Napoli sempre in un certo modo. Per fortuna le cose sono cambiate molto rispetto a quando sonoto io, all’epoca ci descrivevano come il terzo mondo. Qualche passo avanti è stato fatto, un percorso che ha avviato Diego prima di tutti. Lui èto prima, è stato il nostro esempio. Lui ha guidato una rivoluzione sportiva che però aveva un senso molto più profondo, che andava oltre i confini del campo. Abbiamo vinto contro Roma, contro Milano, contro Torino. Hanno vinto i napoletani, che avevano bisogno di affrancarsi. Senza Maradona non sarebbe stato possibile».to a Napoli quando aveva 27 anni. Come mai così tardi? «Ai miei tempi non era tardi. Non c’erano tutti gli strumenti ...