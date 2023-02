Careca | Sono un brasiliano napoletano Napoli merita di rivivere la gioia dello Scudetto

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 12 febbraio 2023): "un, Maradona ha cambiato la storia di, gli azzurri ed Osimhenfortissimi, la cittàdila" Antonio, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista a Calciomercato.Com.Quste le sue parole: "Sei venuto da Milano per l'intervista?" Beh, si... "E allor si tutt scem..." Tutti ridono, e rido anch'io. Ma soprattutto mi chiedo come sia possibile cheparli income fosse uno scugnizzo di Forcella. Lui, che è di San Paolo e che in Italia non torna poi così spesso. "un...