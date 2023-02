Caos al GF Vip | partecipazione annullata | sospetti sulla decisione

Leggi su altranotizia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Continua a far parlare il Grande Fratello Vip, in questa edizione scoppiettante un nuovo problema è stato sollevato da fuori Il Grande Fratello Vip in questa edizione sta avendo grandi colpi di scena, con il pubblico che non si annoia mai, sia per quanto riguarda il day time che, ovviamente, le puntate serali condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip Concorrenti Fonte Foto: sito ufficiale (Altranotizia.it?Alfonso Signorini per questa edizione del Grande Fratello Vip ha creato un cast con tanti nomi nuovi, alcuni che avevano già partecipato, con tante dinamiche che stanno facendo divertire il pubblico. Nella puntata serale andata in onda giovedì sera, per la prima volta, le emozioni non sono state tante, a parte il ricongiungimento tra Nicole Murgia e il papà, dopo lo sconforto trovato in settimana dalla ragazza. Il pubblico ha potuto assistere alle parole di ...