Canada | oggetto non identificato nei cieli | ?Trudeau lo fa abbattere

Un F22 Usa ha abbattuto unnon identificato inUn 'non identificato' è stato abbattuto in, nel cielo dello Yukon. L'operazione è stata portata a termine da un F - 22 Usa che ha ricevuto un ordine diretto del premier canadese ...Falso allarme poche ore dopo l'abbattimento di un altro '' non identificato sui cieli del: il Pentagono ha chiuso temporaneamente parte dello spazio aereo del Montana per la sospetta presenza di un altro potenziale pallone spia, ma poco dopo ...

Un altro oggetto volante non identificato è stato abbattuto sui cieli del Canada su ordine del primo ministro Justin Trudeau poche ore dopo quello neutralizzato sull'Alaska venerdì. A renderlo noto, ...Un nuovo avvistamento di un oggetto non identificato nei cieli del Nord America ha avuto luogo nel Canada settentrionale, a seguito di quello che è accaduto il giorno prima in Alaska. Il Premier ...