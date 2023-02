... oggetto in volo non identificatosopra l'Alaska Intanto è ancora mistero fitto per ora sull'oggettovenerdì su ordine di Joe Biden in Alaska, vicino al confine con il, ...Secondo caso dopo quello in Alaska L'oggetto aereo non identificato sopra i cieli delè statodall'aviazione statunitense e canadese: lo ha reso noto il premier canadese Justin ...

Trudeau,abbattuto oggetto aereo non identificato in Canada - Ultima Ora Agenzia ANSA

Usa: avvistato e abbattuto nuovo oggetto aereo sospetto in Canada TGCOM

Canada, Trudeau fa abbattere un altro oggetto volante non identificato Sky Tg24

Canada, abbattuto «oggetto aereo ad alta quota»: colpito da un F22 americano ilmessaggero.it

Canada, abbattuto oggetto non identificato che violava lo spazio aereo Adnkronos

AGI - Un 'oggetto non identificato' è stato abbattuto in Canada, nel cielo dello Yukon. L'operazione è stata portata a termine da un F-22 Usa che ha ricevuto un ordine diretto del premier canadese ...Secondo caso dopo quello in Alaska L'oggetto aereo non identificato sopra i cieli del Canada è stato abbattuto dall'aviazione statunitense e canadese: lo ha reso noto il premier canadese Justin ...