Campania | Rubano FI | “Regione dia risorse aggiuntive alla Sanità”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Apprendo con piacere che ad aprile l’Asl concretizzerà il progetto dell’hospice per le cure palliative di Cerreto Sannita, a circa sei anni dallo stanziamento dei fondi regionali destinati ai lavori di ristrutturazione e adeguamento edilizio della rete ospedaliera e territoriale pubblica campana”. Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria. “Il direttore generale Gennaro Volpe – prosegue– sta operando bene, l’hospice di Cerreto rappresenta per ladel Sannio un tipo di struttura che non è presente sul territorio e che darà la possibilità ai pazienti di essere seguiti durante una fase difficile della malattia, e ai familiari di avere un punto di riferimento. La questione, però è un’altra: cosa aspetta il governatore Vincenzo De Luca per erogare il ...