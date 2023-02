Call of Duty | nuovo titolo stand alone nel 2023 per un rumor

Leggi su tuttotek

(Di domenica 12 febbraio 2023) Secondo unpossiamo aspettarci undella serieofnel. Scopriamo i dettagli in questa news Dopo gli ottimi consensi ottenuti lo scorso anno con il reboot di Modern Warfare 2 (se ve la siete persa, potete recuperare a questo link la nostra recensione in merito), sembra proprio che la celebre saga FPS non abbia intenzione di fermarsi. Secondo un, infatti, undiofsarebbe in arrivo anche nel corso del, con la saga che continuerà la propria serie di uscite a cadenza annuale, senza interruzioni. Per un, ilof...