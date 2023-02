Calendario Sport Invernali oggi | orari 12 febbraio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023), domenica 122023, saranno di scena diversi: gare dei Mondiali per sci alpino, slittino naturale e biathlon, di Coppa del Mondo per snowboard, salto con gli sci, combinata nordica, speed skating, short track, bob e slittino, e di Coppa Europa per lo sci alpino. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico ed i Mondiali Junior di speed skating.sci alpino, Mondiali 2023:o discesa maschile,, tv,, pettorali, italiani in garaDomenica 122023 09.00 Slittino naturale, Mondiali Deutschnofen: 2a m. singolo maschile – ...