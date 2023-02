(Di domenica 12 febbraio 2023) La difesa deloggi funziona alla grande e i numeri parlano chiaro: con sole 15 reti subite è il miglior reparto del campionato italiano. La coppia Rrahmani–Kim è ben consolidata e le alternative Juan Jesus e Ostigard si fanno trovare sempre pronti quando chiamati in causa. Il d.s. Giuntoli, però, si guarda sempre attorno, specialmente per quelle che potrebbero diventare delle vere e proprie occasioni di mercato. FOTO: Getty – Ndicka Ultime notizie, obiettivo Ndicka Uno dei calciatori attenzionati dallo scouting partenopeo è quello di di Evan Ndicka, centrale classe ’99 attualmente in forza all’Eintracht. Ilavrà modo di vederlo da vicino, visto che il club tedesco sarà il prossimo avversario degli azzurri agli ottavi di finale di...

.it seguirà la sfida in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE - SASSUOLOUDINESE (3 ... CLASSIFICA SERIE A:punti 56, Inter 43, Atalanta*, Milan* e Roma* 41, Lazio* 39, Torino* 30,...Commenta per primo Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista del match che attende ilquesta sera contro la Cremonese.

Calciomercato Napoli, occasione in Champions League: piace un giocatore dell’Eintracht Francoforte Spazio Napoli

Accostato al Napoli a gennaio, notizia di calciomercato: riguarda Kessié! Spazio Napoli

Calciomercato Napoli, De Laurentiis prova il colpo a parametro zero: i dettagli CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli: cessione Osimhen, De Laurentiis ha alzato il prezzo CalcioNapoli24

Napoli: tris di rinnovi dopo Lobotka. Samardzic per la prossima stagione AreaNapoli.it

L'Inter batte il Milan, al terzo ko consecutivo, e consolida il secondo posto, dietro al Napoli, che passa a Spezia con una doppietta di Osimhen. Roma terza. Cade l'Atalanta ...Però bisogna evitare di incappare in quelle 3-4 partite sorprendenti che capitano nel calcio in cui le squadre più forti hanno un calo di attenzione. Non credo possa essere il caso del Napoli perchè ...