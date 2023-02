Calciomercato Liverpool | addio di Salah in estate?

(Di domenica 12 febbraio 2023): i reds sono disposti a sacrificare Mohammednella prossima sessione estiva di mercato Ilpotrebbe cedere uno dei suoi big nella prossima sessione di. Si tratta, secondo quanto riportato da Football Insider, di Mohammed. Il calciatore egiziano, stella dei reds, è considerato dalla dirigenza un giocatore sacrificabile sul mercato, specie dopo una stagione che rischia di vedere la squadra non qualificata in Europa e quindi, salvo grosse novità,sarà in vendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

El Nacional riporta di alcuni primi contatti tra il Real Madrid e Jurgen Klopp . Il manager del, per la dirigenza dei Blancos , è visto come il sostituto ideale di Carlo Ancelotti sulla panchina degli spagnoli.