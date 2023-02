Calcio | Zaccheroni migliora lievemente | ma rimane in prognosi riservata

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’ex allenatore del Giappone, Alberto Zacccheroni,inpresso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono stazionarie con lievimenti, dopo il trauma cranico subito venerdì pomeriggio all’interno della sua abitazione a Cesenatico Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, si è sincerato delle sue condizioni, parlando con il figlio di, Luca. Queste le sue parole, per descrivere le condizioni dell’ex tecnico: “Sono riuscito a parlare via messaggio con il figlio Luca e mi ha confermato quello che più o meno già sapete tutti: che è stabile e che le condizioni sembrano in recupero. Dopo lo spavento le cose dovrebbero andare per il meglio in questo momento. C’è stato uno scambio veloce di messaggi in cui ho fatto gli auguri ...

Sono giorni terribili, c'è pure la preoccupazione per il nostro Albertoa cui inviamo un grandissimo abbraccio'.Ieri l'operazione, per rimuovere un ematoma alla testa che si era formato in seguito alla brutta botta subita, oggi tanto riposo. Come sta Alberto, ricoverato da venerdì sera nel reparto di rianimazione per il forte trauma cranico riportato a seguito di una caduta all'interno della sua casa La prognosi resta riservata e l'ex tecnico ...

Zaccheroni preoccupa il mondo del calcio, le ultime sulle sue condizioni AreaNapoli.it

Paura per Zaccheroni: in rianimazione all'ospedale di Cesena dopo una caduta in casa Sport Mediaset

Zaccheroni è vigile e cosciente in rianimazione Corriere dello Sport

Zaccheroni resta ricoverato in prognosi riservata Agenzia ANSA

Calcio, Zaccheroni resta in rianimazione. L'Udinese: "Forza Mister!" Corriere Romagna

A ciò si aggiunge la preoccupazione per il nostro Alberto Zaccheroni (è ricoverato in rianimazione dopo una caduta) a cui inviamo a nome di tutta la famiglia Udinese un grande 'forza Alberto, forza ...Migliorano le condizioni di Alberto Zaccheroni. L’ex allenatore di Milan, Inter, Juventus e Lazio è infatti ricoverato da ieri in rianimazione per un brutto colpo alla testa rimediato in un incidente ...