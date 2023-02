Calcio | Serie A | il Monza passa a Bologna | pareggio con gol fra Udinese e Sassuolo

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si sono concluse le partite della domenica pomeriggio del 22esimo turno dellaA 2022-2023 di. Due i match in agenda:, alle 12.30, e, alle 15.00. Ecco come sono andate le cose.2-2 (h 12.30) Alla Dacia Arena pari spettacolo tra friulani ed emiliani. Succede tutto nel primo tempo, con due botta e risposta. Padroni di casa sempre avanti, ma poi sempre raggiunti: apre Udogie, replica Matheus Henrique, per l’1-1. Poi Bijol riporta in vantaggio i suoi, ma nel recupero della prima frazione un’autorete di Perez riequilibra le cose per il 2-2 finale.(h 15.00)Al Renato Dall’Ara, i brianzolino 0-1 sui padroni di casa del ...