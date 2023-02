Buon compleanno Vittorio Pusceddu | Claudia Mori…

(Di domenica 12 febbraio 2023) …Rosy Bindi, Costa Gravas, Marina Doria,Emanuele di Savoia, Franco Luxardo, Paolo Panerai, Angelo Branduardi, Renato Balduzzi, Daniele Masala, Marco Morandi, Paolo Faragò… Oggi 12 febbraio compiono gli anni:, ex calciatore Cagliari, Ascoli, Verona, Torino, Udinese, Napoli, Fiorentina, allenatore; Carla Vasio, scrittrice, poetessa; Boris Ulianich, politico; Irene Camber, ex schermitrice; Giancarlo Pallavicini, economista, manager; Paolo Clarotti, giurista; Costa Gravas, regista, sceneggiatore, produttore; Nidia Pausich, ex cestista; Marina Doria, ex sciatrice d’acqua, moglie diEmanuele di Savoia; Franco Luxardo, imprenditore, ex schermidore, dirigente sportivo; Filippo Liardo, pittore, scultore; Antonio Vinciguerra, pittore, scultore, disegnatore;...

Benché non fosse presente - per chissà quale ragione - , Giulio le ha dedicato una IG Stories in cui le augurava "". La festeggiata, nonostante l'assenza del suo amato, si è divertita ...Cara Rossana, il beneficio di compiere 30 anni e' che puoi guardarti indietro e ridere delle ingenuita' passate e guardare avanti verso i tuoi sogni..tanti cari auguri per questo traguardo e mentre ...

Buon compleanno, Nicolò Fagioli! Juventus Football Club

Buon compleanno Maria Turchi! Libero Tv

Buon compleanno, Final Fantasy VIII! Oggi compie 24 anni Spaziogames.it

Buon compleanno Ilaria! Il Quotidiano del Molse

Biasin: “Buon compleanno Skriniar. Il modo migliore per salutarsi ora è…” fcinter1908

Benché non fosse presente - per chissà quale ragione -, Giulio le ha dedicato una IG Stories in cui le augurava "Buon compleanno". La festeggiata, nonostante l'assenza del suo amato, si è divertita ...Buon compleanno, Final Fantasy VIII! Ti ricorderemo sempre – anche se abbiamo usato tanto i Guardian Force, sì.