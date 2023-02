Buon compleanno a… Vincenzo Torrente

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Compie oggi gli anni, storico ex centrocampista del Genoa e oggi stimato allenatore del Padova Oggicompie 57 anni. É difficile per chi ha rappresentato la storia di un club riuscire ad affrancarsi da quella immagine. E lui, oltre a trascorrere 15 anni nel Genoa fino ad accumulare 455 presenze, del Grifone ha rappresentato l’anima. Uno dei rappresentanti più pugnaci di quella mentalità combattiva che pretende il popolo di Marassi. Fino a diventarne un’icona. Uno di quelli che c’è nell’undici scelto da Osvaldo Bagnoli per scendere in campo ad Anfield Road. Uno che ubbidisce alle consegne del mister, come quella volta che lui ama ricordare perché per un difensore è un grande onore sapere che dovrà affrontare certe responsabilità: «Prima della partita contro il Napoli, Scoglio prese ...