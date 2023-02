Bundesliga | giornata 20 | tris Bayern | crolla l’Eintracht

(Di domenica 12 febbraio 2023) Resta serrata la lotta per il primato dellaanche nella20: ilmantiene la vetta ma vincono anche Union Berlino (rimonta a Lipsia) e Borussia Dortmund. Tornano al successo Hertha e Bayer Leverkusen, lo Schalke prova a risalire a piccoli passi mentre Hoffenheim e Stoccarda si confermano in crisi.a Colonia e interrompe la serie positiva di risultati.20:-Bochum 3-0, Lipsia-Union 1-2, Werder-Dortmund 0-2, Schalke-Wolfsburg 0-0, Colonia-Eintracht 3-0 Tutto facile per ilMonaco che batte 3-0 il Bochum e mantiene la vetta della classifica, mentre gli ospiti subiscono la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Vantaggio di Müller al 41’ con un tiro a ...

Termina quest'oggi la 20ª giornata di Bundesliga, con due match dal sapore completamente diverso. Si parte alle 15.30 con Hertha Berlino - Borussia Monchengladbach. La squadra della capitale è chiamata a trovare la prima vittoria.

L'Hertha Berlino invece ritrova un successo che mancava da quattro giornate in campionato travolgendo 4-1 il Borussia Monchengladbach nella gara valida per la 20/a giornata di Bundesliga.

La 20ª giornata di Bundesliga è andata in archivio con la gara tra Colonia-Eintracht Francoforte. I padroni di casa si sono imposti con un secco 3-0 grazie al gol di Hubers e la doppietta di Skhiri.