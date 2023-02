(Di domenica 12 febbraio 2023) Pippo Russo, sociologo dell'Università di Firenze: "In famiglia e a scuola zero autorità. Manca il confronto fra generazioni. E gli adolescenti scambiano la violenza con l'identità"

Pippo Russo, sociologo dell'Università di Firenze: "In famiglia e a scuola zero autorità. Manca il confronto fra generazioni. E gli adolescenti scambiano la violenzal'identità"Il Trattato celebratomagniloquenza da Sergio Mattarella non garantisce rispetto reciproco. Lo speciale contiene due articoli.

Bulli con il coltello alle medie, 12enne rapinato. “I reduci del lockdown sono soli” LA NAZIONE

Quindicenne assediato da otto bulli riesce a rifugiarsi in un’auto Notizia Oggi Borgosesia

La polizia nelle scuole per contrastare il bullismo e cyberbullismo, incontro con la “Marconi-Sacchetti Sasset ilmessaggero.it

Allarme-bullismo, lezione con i carabinieri LA NAZIONE

BULLI DI SAPONE, LA SOCIAL CHALLENGE CON ... Appia Polis

Abbiamo provato a capirne i motivi con Pippo Russo, sociologo dell’Università di Firenze. Bullismo: nuove e più preoccupanti forme. Cosa succede «Il bullismo è sempre esistito, ma col tempo ha ...Basta nominarlo, Emmanuel Macron, che lei subito si accende. «Non ho approvato un atto politicamente sbagliato. Dovevo dirlo, l'ho detto, lo ridirei». Ma, giura, non è calato il gelo con la Francia, n ...