Bufera in Rai dopo Sanremo. Meloni vuole cacciare Fuortes. Coletta difende la kermesse musicale dagli attacchi del Governo

(Di domenica 12 febbraio 2023) La 73esima edizione del Festival diera già finita nel mirino delmolto prima del suo debutto: la, poi, ha scatenato un’autenticain Rai per le scelte autoriali che, nonostante il successo in termini di ascolti macinati dall’evento, hanno generato polemiche negli ambienti della maggioranza.in RaiRosa Chemical, il free style di Fedez, il monologo di Paola Egonu, l’appello alla legalizzazione della cannabis degli Articolo 31. La 73esima edizione del Festival diha avuto forti risvolti politici che si sono tutti tramutati in polemiche montate dalla ...

Sembra non aver fine lache ha travolto il direttore dell'Intrattenimento Prime time , Stefano Coletta , che dall'... la sua carriera in, quanto guadagni , fino alle accuse su Sanremo 2023 ...E' quantomai acido il commento di Paolo Paganini in merito alle ultime intercettazioni pubblicate dal Corriere della Sera. Il giornalista dellascrive su twitter Fioccano le reazioni: 'Niente di nuovo, intercettazioni inutili sui giornali le abbiamo per ogni processo mediatico degli ultimi anni... Continuo a pensare che la difesa 'ma ...

Il Governo vuole rivoluzionare i vertici Rai: è sempre più impetuosa la bufera in Rai dopo il Festival di Sanremo.Poi avvisa che la Rai non sapeva nulla e che la responsabilità è tutta sua. Scoppia una bufera politica che fa tremare tutti i vertici di viale Mazzini. Non basta . La sera dei duetti, canta con J-Ax ...