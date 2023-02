Boxe | definite diverse date di match internazionali con i pugili italiani protagonisti

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Data confermata, ma cambiano luogo ed avversario per Michael Magnesi: la sfida per il titolo Silver WBC dei Superpiuma. Ilsi terrà a Valmontone e non a Roma e non sarà contro il dominicano Eridson Garcia, bensì contro l’argentino Ayrton Osmar Gimenez. Il giorno dopo doppio impegno per gli azzurri: sabato 1 aprile Fabio Turchi, assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping dall’accusa di aver ingerito sostanze illecite, tornerà sul ring in Australia, a Brisbane, dove affronterà Floyd Masson nelvalido per il titolo Mondiale Cruiser IBO. Nella stessa giornata si terrà la sfida per il Titolo Europeo dei medi tra il campione in carica Matteo Signani e Felix Cash: appuntamento a Londra, alla O2 Arena, nel co-main event in una serata in cui si disputerà anche l’incontro Joshua-Franklin. Il prossimo 11 marzo a Montpellier avrà luogo inoltre la sfida ...