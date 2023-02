Boom di moto e bici elettriche. Sempre più italiani si spostano green

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il rapporto degliversoclette esi sta intensificando, anche grazie alla maggiore attenzione che viene data alla mobilità su due ruote nell’agenda politica delle città. Questo è ciò che emerge dal settimo rapporto dell’Osservatorio Focus2R, una ricerca promossa da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclociclo Accessori) in collaborazione con Legambiente, elaborata dalla società di consulenza Ambiente Italia. Questa indagine fornisce ogni anno una panoramica completa e aggiornata delle politiche messe in atto dai Comuni capoluogo di provinciaper supportare i ciclisti urbani e iciclisti. Quest’anno, il questionario è stato inviato a 106 municipi, e 94 amministrazioni hanno risposto. Mercato delle due ruote ...

In queste pagine c'è tutta l'Italia del, che funon certo per tutti, e in particolare una ... Se fra i compiti di un artista c'è quello di anticipare ilevolutivo (o involutivo) della ...Salgono gli scippi (+35%), i furti di auto e(+16%), le violenze sessuali (+18%) le violenze urbane e risse.di reati sul web. Il capoluogo lombardo in cima alla classifica, mentre Oristano ...

Il boom delle moto, a gennaio +37 per cento la Repubblica

Scooter e moto elettriche, crescita del 59% nel 2022. Boom per le micro car: +74.1% Il Sole 24 ORE

Mercato: lo scooter elettrico è già realtà. La moto invece resterà ancora a lungo un miraggio - Dueruote Dueruote

L'elettrico è l'8,3% del mercato e cresce del 59% ma... C'è un motivo particolare! [VIDEO] Moto.it

Boom di visitatori allo stand del Moto Club TTN Racing di Novara NewsNovara.it

Il rapporto degli italiani verso biciclette e moto elettriche si sta intensificando, anche grazie alla maggiore attenzione che viene data alla mobilità su due ruote nell’agenda politica delle città.In rete lo abbiamo conosciuto come Delirium Adventure con i suoi viaggi in sella a 125 e vecchie glorie restaurate. Lo abbiamo intervistato al Motor Bike Expo ...