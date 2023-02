Bolzano | 12enne tedesco cade dal balcone dell’hotel della gita scolastica | è grave

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale diun ragazzinodi 12 anni, precipitato oggi – domenica 12 febbraio – dalnel quale si trovava a San Giovanni in valle Aurina. Il ragazzino si trovava in Alto Adige incon la sua classe per la settimana bianca. Attorno alle 8.30 di questa mattina, secondo una dinamica ancora da chiarire, ilè caduto daldel secondo pianostruttura, riportando – riferisce la stampa locale – ferite importanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatoriCroce Bianca, che hanno portato i primi soccorsi al ragazzino. Ilè stato quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale di ...