Bologna | Thiago Motta | 'Una sconfitta che fa male Troppe perdite di tempo'

Il gol di Donati interrompe la striscia positiva della squadra di...Tre punti d'oro per gli ospiti che agganciano in classifica proprio il(29 punti), mentre l'undici diMotta incassa una sconfitta casalinga che nell'arco della gara non è mai sembrato ...

Bologna-Monza, i convocati di Thiago Motta: la scelta su Arnautovic Fantacalcio ®

IL BOLOGNA VUOLE BLINDARE THIAGO MOTTA - Sportmediaset Sport Mediaset

Bologna: Thiago Motta sorride, rientra il suo leader Tuttocampo

Bologna-Monza, emergenza titolari per Thiago Motta: si ferma anche Zirkzee Corriere

Dobbiamo migliorare, troppa fretta e frenesia. Oggi e' una sconfitta che fa male, abbiamo creato ma non siamo stati in grado di pareggiare". Cosi' il tecnico del Bologna, Thiago Motta, a Dazn, dopo la ...Tre punti d’oro per gli ospiti che agganciano in classifica proprio il Bologna (29 punti), mentre l’undici di Thiago […] BOLOGNA (ITALPRESS) – Vittoria esterna del Monza di Palladino che al Dall’Ara ...