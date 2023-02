Bologna | Motta | 'Ecco cosa chiedo a Ferguson Su Arnautovic | De Silvestri e Medel'

... recuperato per il Monza Ilpuò sorridere: Arnautovic e De Silvestri sono tornati in gruppo e saranno convocati contro il Monza. Allo stesso tempo,perde Zirkzee per due/tre settimane. ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' tra ildi Thiagoe il Monza di Palladino in tempo realeIl Monza fa visita alin una gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Bologna-Monza, i convocati di Thiago Motta: la scelta su Arnautovic Fantacalcio ®

IL BOLOGNA VUOLE BLINDARE THIAGO MOTTA - Sportmediaset Sport Mediaset

Video Bologna, Thiago Motta: "Arnautovic Ha fatto il primo allenamento col gruppo" La Gazzetta dello Sport

Bologna, Motta: 'Barrow Il futuro dipende da lui, noi gli stiamo accanto' Calciomercato.com

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Aebischer, Kyriakopoulos; Ferguson. All. Thiago Motta. A disposizione ...Alle 15.00 andrà in scena il match del Bologna-Monza. Ecco le formazioni ufficiali schierate da Thiago Motta e Palladino