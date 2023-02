Bologna-Monza | Thiago Motta | “Alcuni calciatori svengono per perdere tempo Fa male al calcio”

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Ci è mancata la finalizzazione, ma possiamo fare meglio anche in rifinitura, perché c’è troppa frenesia. Ilsi è chiuso bene dopo il gol, abbiamo avuto qualche opportunità, ma ilè così. Abbiamo fatto quel che dovevamo fare. La sconfitta fa”. Lo ha detto il tecnico deldopo il ko casalingo per 1-0 contro il. Tanto nervosismo al Dall’Ara e il tecnico si sfoga: “C’è stato un fallo di mano di Sensi in area, era rigore. Sono cose che accadono. Ma ci sono anche giocatori chesubito, sono cose che fannoal. Lo fanno in tanti, non solo uno. Non è mio compito dire a questi giocatori cosa devono fare, ma in tanti cercano di ingannare arbitro e pubblico. E alla ...

17.18 Serie A,0 - 1 Colpo delche vince in trasferta al Dall'Ara e aggancia in classifica ila 29 punti. Partita non esaltante. Le squadre non fanno molto per superarsi. I brianzoli ...Il tabellino di(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski 6 - Cambiaso 5.5, Posch 5.5, Sosa 6, Lykogiannis 6 - Dominguez 5.5 (32' st Moro 6), Schouten 5.5 (32' st Medel 6) - Orsolini 6, ...

Il Monza coglie i tre punti nell’insidiosa trasferta bolognese ... Sono arrivati oggi, soprattutto, altri 3 punti con conseguente aggancio in graduatoria allo stesso Bologna, reduce a sua volta dal ...Pronti via e subito Bologna in zona offensiva: palla recuperata alta e mancino debole e centrale di Dominguez. Al 12’ buona azione del Monza nata da una palla persa da Lykogiannis: Donati sulla destra ...