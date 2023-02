Bologna - Monza | le pagelle | Donati e Marì da 7 Disastro Aebischer | 4 | 5

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sporca il tiro di Petagna sul vantaggio, devitalizza un colpo da lontano di Rovella e da vicino di Ranocchia. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Sporca il tiro di Petagna sul vantaggio, devitalizza un colpo da lontano di Rovella e da vicino di Ranocchia. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...Il gol di Donati interrompe la striscia positiva della squadra di Thiago ...Nel lunch match l'Udinese ha pareggiato 2-2 con il Sassuolo. Alle 15 è toccato a Bologna-Monza, finita con il successo per 1-0 degli ospiti. Alle 18 è iniziata Juventus-Fiorentina, poi ...Stefan Posch, difensore del Bologna, ha commentato la sconfitta subita contro il Monza, in vista del prossimo impegno di Serie A contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate al termine del ...