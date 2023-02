Bologna-Monza | le formazioni ufficiali | out Carlos Augusto

Leggi su 11contro11

(Di domenica 12 febbraio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 22° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Pagliardini, e dal quarto uomo Massa. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mariani e Di Martino. Calcio d’inizio ore 15:00 allo Stadio “Renato Dall’Ara” di. Entrambe in un ottimo momento di forma,vogliono continuare a stupire in questo campionato. Rispettivamente in ottava e undicesima posizione, le due contendenti sono reduci da una serie di risultati positivi grazie ai quali il settimo posto valido per la Conference League non è più considerato un miraggio. I felsinei arrivano a questo incontro dopo due successi di fila contro Spezia e ...