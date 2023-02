Bologna-Monza | le formazioni ufficiali | la decisione su Arnautovic | Petagna guida l'attacco brianzolo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Di seguito, lescelte da Thiago Motta e da Raffaele Palladino.(4-2-3-1) – Skorupski; Cambiaso, Posch, So...

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56, Inter 43, Atalanta*, Milan* e Roma* 41, Lazio* 39, Torino* 30, Udinese 29,29, Empoli* 27,26, Juventus** 26, Fiorentina e Lecce* 24, Sassuolo 23, ...

Bologna-Monza, i convocati di Thiago Motta: la scelta su Arnautovic Fantacalcio ®

Monza, infortunio per Carlos Augusto: out contro il Bologna Fantacalcio ®

Monza, Carlos Augusto out con il Bologna. È da valutare in vista del Milan Milan News

Bologna-Monza, le formazioni ufficiali: la scelta su Arnautovic! Fuori Barrow e Mota SOS Fanta

Bologna e Monza scenderanno in campo alle 15, queste sono le formazioni ufficiali del match. Thiago Motta ritrova Arnautovic, che parte dalla panchina. Iniziano fuori anche Soriano e Barrow, gioca ...Bologna - Monza è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma il giorno 12 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro ...