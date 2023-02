Bologna Monza in streaming gratis? Guarda il match in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 12 febbraio 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Ilè in programma domenica 12 febbraio 2023, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00. Momento positivo per la squadra di Thiago Motta, che è imbattuta in Serie A da un mese e che ha vinto le L'articolo proviene da Calcio e Finanza.