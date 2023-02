Bologna-Monza 0-1 | Petagna | “Mi sento al top della forma Allenatore incredibile”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’attaccante del, Andrea, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 0-1 arrivata contro il. Ecco le sue parole: “L’abbiamo vinta con i ragazzi entrati nel secondo tempo, con la voglia e la fame di raggiungere il risultato. Siamo rimasti lì fino all’ultimo minuto e l’abbiamo portata a casa. Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo une poi la domenica andiamo forte e otteniamo i risultati, Sabato affrontiamo una squadra fortissima come il Milan”. E ancora: “Finalmente sto bene, quando stai bene fisicamente stai bene mentalmente. I risultati poi si vedono in campo, mial top. Migliore in campo Donati? Grande gol di Giulio, spero che domani non nevichi. Milan? E’ una partita emozionante, non solo per ...