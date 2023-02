Bologna | Arnautovic si fa ammonire contro il Monza e salterà il match con la Sampdoria per squalifica

(Di domenica 12 febbraio 2023) Marko, attaccante del, è entrato nel secondo tempo delile si è fattoMarko, attaccante del, è entrato nel secondo tempo delildopo un lungo infortunio e si è fatto subito. L’austriaco era diffidato e verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo saltando illa. Un problema in meno non da poco per i blucerchiati, a caccia di punti-salvezza nei prossimidi Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'analisi di Thiago Motta , tecnico del, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Monza. ' E' mancata la finalizzazione e ... Come ha visto'Abbiamo ...Ilnon cambia ritmo. Nella ripresa si rivede, che però non incide. Bel tiro di Orsolini che non inquadra i pali. Skorupski nega il bis a Ranocchia.

Bologna-Monza, le formazioni ufficiali: la scelta su Arnautovic! Fuori Barrow, Pessina c’è SOS Fanta

Le pagelle del Bologna - Orsolini impreciso, Arnautovic fuori condizione. Dominguez il migliore TUTTO mercato WEB

Salicini: “Arnautovic Ammonizione pesante” Tuttobolognaweb

Diretta Live Bologna Monza: gialli per Pessina e Arnautovic Monza-News

Nella ripresa il Bologna prova ad alzare i giri del motore ... ma è centrale e Di Gregorio blocca con sicurezza. E allora dentro Arnautovic e Barrow per l'ultima mezzora, per provare a riprendere il ...regala la vittoria al Monza sul campo del Bologna: una partita intensa in cui la squadra di Palladino è riuscita a difendere il vantaggio nonostante gli attacchi della squadra di Thiago Motta nella ...