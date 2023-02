Bob a 4 | Francesco Friedrich domina a Igls e conquista la Sfera di Cristallo | ottimo 6° Baumgartner

(Di domenica 12 febbraio 2023)non è mai sazio. Il fuoriclasse tedesco, infatti, si è aggiudicato la gara di(Austria) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023 di bob a 4 e ha anche centrato ladi. Sul budello denominato Olympia Eiskanal Innsbruck-il 32enne nativo di Pirna ha disputato due manche a livelli stellari, piegando la resistenza di Brad Hall, che ha provato fino all’ultimo metro a mantenere aperti i sogni di titolo. Con questo ultimo risultato la classifica generale vede al comandocon 1737 punti contro i 1707 di Brad Hall che ha disputato una stagione davvero da incorniciare. Per il fuoriclasse tedesco si tratta della quarta affermazione nella specialità. Nel prossimo weekend a Sigulda ...

