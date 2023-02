Bob a 4 | Coppa del Mondo 2022 2023 | Friedrich trionfa a Igls e conquista la Sfera di Cristallo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Francescoanche a(Austria) nel settimo appuntamento delladeldi bob a 4. Sul budello denominato Olympia Eiskanal Innsbruck-il 32enne tedesco ha disputato due manche perfette,ndo anche ladi. Friedrich ha chiuso con il tempo di 1:40.17 (50.07 nella prima manche e 50.10) con un margine di 19 centesimi sul britannico Brad Hall (50.14 e 50.22) mentre completa il podio il tedesco Johannes Lochner a 37 (50.17 e 50.37). In casa Italia chiude in 15esima posizione Mattia Variola (51.23 e 50.86) a 1.92 dalla vetta. SportFace.

Terzo podio stagionale per Melanie Hasler e Nadja Pastnernack, che hanno chiuso al secondo posto la tappa didel Mondo di Innsbruck. Il duo elvetico ha mancato il suo primo successo di appena 0'06, con la vittoria che andata alle campionesse olimpiche tedesche Laura Nolte e Kim

Francesco Friedrich mette a segno il bis sul budello di Igls, nel bob a 4 di Coppa del mondo, ancora una volta facendo registrare il miglior tempo in entrambe le run e il nuovo record della pista. Il ...Francesco Friedrich non è mai sazio. Il fuoriclasse tedesco, infatti, si è aggiudicato la gara di Igls (Austria) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023 di bob a 4 e ha anche cen ...